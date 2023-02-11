Подарунок на день народження: Лунін потрапив в основу Реала на фінал Клубного чемпіонату світу

Український воротар вперше в кар'єрі виходить в старті на фінальний поєдинок. Андрій з командою мають хороші шанси виграти п'ятий трофей на КЧС.

Вже сьогодні, 11 лютого, визначиться новий переможець Клубного чемпіонату світу з футболу. У битві за трофей зійдуться мадридський Реал з Іспанії та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

До теми Реал за крок від п'ятої перемоги на Клубному ЧС: шанси команди Луніна проти Аль-Хіляля

Напередодні матчу наставник "бланкос" Карло Анчелотті оголосив стартовий склад. Очікувано, що з перших хвилин на полі з'явиться український кіпер Андрій Лунін. Нагадаємо, що основний воротар Реала Тібо Куртуа отримав травму і не поїхав на турнір в Марокко.

: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга – Чуамені, Кроос, Модрич, Вальверде – Вінісіус, Бензема.

Початок фіналу Клубного чемпіонату світу-2023 призначений на 21:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Реал – Аль+Хіляль відбудеться на онлайн-платформі Megogo.

Нагадаємо, що у півфіналі турніру Реал розгромив Аль-Ахлі з Єгипту (4:1). Лунін провів всю гру і пропустив лише з пенальті, здійснивши при цьому чотири сейви.

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До слова, Реал є рекордсменом Клубного чемпіонату світу. Мадридська команда вигравала цей турнір аж чотири рази (2014, 2016, 2017 та 2018). У свою чергу Аль-Хіляль двічі посідав четверте місце.

. Сьогодні, 11 лютого, Андрій Лунін святкує свій 24-ий день народження. Саме у таке свято українець отримав право вийти в основі на фінал КЧС і подарувати собі трофей.