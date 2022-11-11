"Херсон повертається додому": Зозуля привітав українців зі звільненням міста

Колишній форвард збірної України, а нині відомий волонтер Роман Зозуля поділився своїми емоціями з приводу визволення Херсону від російських військ. Ця пам’ятна дата буде вписана в історію.

У п’ятницю, 11 листопада, українські воїни зайшли в Херсон, який знаходився під російською окупацією вісім місяців.

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На цю видатну подію відреагував справжній патріот України Роман Зозуля. Він опублікував пост у своєму Facebook, в якому подякував воїнам ЗСУ за героїзм.

"Гордість і біль. Просто голову зносить від новин і роботи наших нереальних воїнів. Операція по звільненню півдня України від свинособачої орди буде не лише в підручниках історії України, але й у всесвітній. Херсон повертається додому. А виродки, які намагалися у нас його вкрасти, рівними рядами лежать у полях і на дні Дніпра. Не всі поки, але сховатися нікому не вдасться".

Також Роман згадав воїнів, які віддали життя за визволення України від загарбників.

"Та попри радість, яка розриває кожну клітинку, біль не відпускає. За тих, хто не зрадив свою країну, не пішов на співпрацю з окупантом і поплатився за це власним життям. За кожного героя, який поліг в бою і не розділяє сьогодні з нами радість підняття українського стяга на Херсонській ОДА. За людей, над якими 9 місяців нависав голод, смерть і дикий страх. Вони вижили й дочекалися свободи, але коли звільняться від усіх фобій пережитого?

Ми переможемо і повернемо кожен клаптик нашої землі, але не забуваймо якою ціною. Пишаємося, шануємо, дякуємо і допомагаємо ЗСУ", – написав Зозуля.

Звільнення Херсону