Брехня на брехні: реакція WTA на відверте інтерв'ю Цуренко після зняття з матчу проти білоруски

Українська тенісистка Леся Цуренко не вийшла на матч проти білоруської суперниці Аріни Соболенко. Своє рішення спортсменка пояснила тим, що була шокована позицією WTA.

Досвідчена тенісистка розповіла про свою розмову з СЕО WTA Стівом Саймоном. Представник Жіночої тенісної асоціації заявив, що сам не підтримує війну в Україні, яку розв'язали росіяни, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка.

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WTA: Асоціація постійно демонструвала нашу повну підтримку України

Такі слова негативно вплинули на емоційний та психологічний стан Лесі Цуренко, яка знялась із матчу проти Аріни Соболенко, адже та представляє інтереси Білорусі. Хоча суперниця українки грає під нейтральним прапором, але це не знімає з плечей Соболенко відповідальності за дії її ворожої країни.

WTA відреагувала на таке відверте інтерв'ю української тенісистки, яка рознесла позицію Саймонома. В Асоціації запевнили, що розуміють, у якому стані перебувають українські представники, але доповнили, що асоціація постійно демонструє підтримку Україні. Забрехались зовсім у WTA.

Перш за все, ми визнаємо емоції, які є в Лесі та всіх наших українських спортсменів, і з якими вони продовжують справлятися в цей дуже важкий період часу. Ми є свідками триваючої жахливої війни, яка продовжує приносити непередбачені обставини з далекосяжними наслідками, які впливають на світ, а також на світовий тур WTA та його учасників. WTA постійно демонструвала нашу повну підтримку України та рішуче засуджує дії російського уряду,

– заявили у WTA.

Однак у тенісній асоціації запевнили, що не засуджують позиції тенісистів із Росії та Білорусі через дії їх країн проти України.

При цьому основний принцип WTA залишається таким, що гарантує, що окремі спортсмени можуть брати участь у професійних тенісних змаганнях на основі їх здібностей і без будь-якої форми дискримінації, і не будуть покараними через рішення, прийняті керівництвом їхньої країни,

– додали у WTA.

Нагадаємо, що ще на початку лютого Цуренко пообіцяла, що буде зніматись із матчів проти росіянок та білорускою.

Хоча раніше Еліна Світоліна зізналась, що далеко не усі українські тенісисти готові зніматись з таких поєдинків через втрачені гроші. Один із таких прикладів ми вже побачили. Мова йде про Олега Приходька, який представляє Україну у парному розряді. Він виступав не лише проти росіянина, а з ним у парі, аргументуючи це тим, що його напарник є його другом.

Після такого інтерв'ю Приходько зробив свій акаунт в інстаграмі приватним.