Чи був пенальті: в УЄФА вперше відреагували на пірнання Стерлінга у матчі Англія – Данія
14 липня 2021 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Глава суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті висловився про момент із призначенням пенальті за порушення на Рахіму Стерлінгу в півфіналі Євро-2020 між збірними Англії та Данії.
УЄФА знадобився тиждень, щоб, нарешті, прокоментувати призначений пенальті на користь Англії в півфіналі з Данією (2:1).
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"Ми можемо обговорювати цей момент, тому що ми абсолютно відкриті. Але пенальті було призначено правильно. Суддя бачив момент, і система відеоасистента рефері тільки підтвердила його рішення – захисник не торкнулася м'яча, але був чистий контакт з нападником", – сказав голова суддівського комітету УЄФА.
Що відомо про скандальний пенальті
- У додатковий час півфінального матчу форвард англійців Рахім Стерлінг картинно, як здалося багатьом, впав у штрафному майданчику датчан, зачепившись за ногу їх захисника, проте нідерландський рефері Данні Маккелі призначив і, після консультацій з VAR, залишив у силі 11-метровий.
- Добивання від Кейна після того пенальті вивів Англію в фінал Євро-2020, але в той же час це змусило багатьох вболівати проти англійців в поєдинку з Італією. І коли італійці виграли трофей в серії пенальті, нерідкими були вигуки, що це – помста британцям за те, що їх за вуха протягли у фінал.