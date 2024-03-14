Здавалось, що Інтер пройде Атлетіко ще в основний час матчу. "Нерадзуррі" навіть першими відкрили рахунок у зустрічі. На 33-й хвилині це зробив Дімарко, повідомляє 24 Канал.

До теми Облак – жахливий сон для гравців Інтера: Атлетіко вигриз путівку в 1/4 Ліги чемпіонів – відео

"Матрацники" були точніші у серії пенальті

"Матрацникам" потрібно було забивати вже два м'ячі. Вже через дві хвилини господарі зрівняли рахунок 1:1. Грізманн повернув іспанський клуб у гру. Наприкінці поєдинку Депай, який вийшов на заміну, врятував Атлетіко від вильоту з ЛЧ в основний час та перевів протистояння у додаткові 15-хвилинні тайми.

Однак за їх результатом не визначився чвертьфіналіст Ліги чемпіонів. Команди розігрували путівку у наступний раунд вже у серії післяматчевих пенальті, де зафеєрив Облак. Голкіпер мадридського клубу потягнув два пенальті та вивів Атлетіко в 1/4 фіналу змагань – 3:2.

Інтер закінчив свій шлях у єврокубках.

Перевірив, чи все на місці у захисника Атлетіко

Окрім цікавої серії 11-метрових був у матчі ще один епізод, який запам'ятався уболівальникам. Під час одного з епізодів форвард Інтера Маркус Тюрам схопив за яйця свого опікуна Стефана Савича.

Центральний захисник Атлетіко від болю впав на газон. Однак головний арбітр зустрічі Шимон Марциняк ніяк не покарав футболіста "нерадзуррі".



Після чого обидва футболісти посміялись над таким несподіваним вчинком француза.

Тюрам схопив за яйця Савича: дивіться відео

До слова. Вже 15 березня Атлетіко дізнається свого суперника у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У цей день відбудеться жеребкування у швейцарському Ньоні (початок о 13:00 за Києвом).