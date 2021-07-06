Росія відреагувала на рішення України бойкотувати чемпіонат світу з пляжного футболу

Українська асоціація футболу та Асоціація пляжного футболу заборонили збірній України брати участь у чемпіонаті світу з пляжного футболу у Москві. У Росії вже прокоментували таке рішення.

Українська команда не поїде у столицю країни-окупанта на чемпіонат світу з пляжного футболу, який відбудеться 21 – 29 серпня.

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Судячи зі всього, вони спочатку не планували їхати в Росію на цей турнір. Нам навіть не надходила заява для дозволу на в'їзд в країну зі сторони України,

– заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу та Аcоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу-2021.

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