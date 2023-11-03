Лавров спробував домогтися відсторонення Ізраїлю від Олімпіади: реакція МОК на провокацію РФ

Міністр закордонних справ Сергій Лавров вирішив повчити МОК, кого можна допускати до міжнародних змагань, а кого ні. Відповідь Комітету виявилася дуже слушною.

Російські варвари продовжують вести гібридну війну проти цивілізованого світу. У відомстві Лаврова вирішили порівняли відсторонення Росії від олімпійського руху із ситуацію в Ізраїлі.

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МОК поставив російських окупантів на місце

На думку відомства Кремля, через війну між Ізраїлем та ХАМАС ізраїльські спортсмени повинні бути відсторонені від змагань. Таке перекручування фактів нікого не здивувало, враховуючи, що представник РФ в ООН Небензя оголосив, що Ізраїль не має право на самооборону.

У МОК відреагували на провокацію Лаврова, назвавши речі своїми іменами. Російським окупантам нагадали, за що вони отримали перші санкції.

У Росії унікальна ситуація, яку не можна порівняти ні з якою іншою війною чи конфліктом у світі, тому що вжиті заходи та рекомендації МОК є наслідком вторгнення російської армії в Україну під час Олімпіади та Паралімпіади,

– йдеться у заяві МОК.

Ба більше, до минулого місяця МОК не забороняв діяльність Олімпійського комітету Росії. Лише після включення до свого складу Олімпійських рад окупованих територій України, були вжиті нові санкції.

Це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, визнану МОК відповідно до Олімпійської хартії,

– сказав речник МОК.

Зазначимо, що Росія вустами Лаврова вкотре звинуватила МОК в упередженому ставленні та підіграванням інтересам США. Раніше російський диктатор Путін назвав дискримінацією недопуск атлетів з країни-агресора до Олімпіади.

Нагадаємо, що МОК досі не прийняв остаточне рішення стосовно участі росіян та білорусів у Олімпійських іграх в Парижі. Цілком ймовірно, що до змагань будуть допущені окремі "нейтральні" спортсмени. Адже країна-окупант відмовилася змагатися без своїх символів, вважаючи це приниженням. На противагу Олімпіаді в Кремлі збираються організувати щось на кшталт Ігор доброї волі. Ці змагання вже давно відійшли у вічність, а РФ намагається їх реанімувати.