МОК відреагував на запрошення Зеленського відвідати Бахмут, щоб побачити "нейтральність" росіян

В Міжнародному олімпійському комітеті відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського відвідати Бахмут. Саме це місто зараз з усіх сил атакують російські військові.

Володимир Зеленський запросив президента МОК Томаса Буха відвідати Бахмут. Зробив він це після того, як Міжнародний олімпійський комітет випустив офіційну заяву, в якій озвучив можливість допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

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Тоді ж Зеленський запустив "марафон чесності", щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства. І висловив свої претензії до Томаса Баха.

"Я неодноразово з ним говорив, і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна", – заявив Зеленський.

Відтак президент України запросив Томаса Баха у Бахмут, "щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує".

У Міжнародному олімпійському комітеті відреагували на ці звернення Зеленського. Правда зробили це у притаманному їм формальному стилі.

"Президент МОК відвідав Україну влітку 2022 року на запрошення НОК. Під час цього візиту він зустрівся зі спортсменами, які постраждали від війни, був свідком зруйнованої спортивної інфраструктури, а також зустрівся з президентом Зеленським для широкого обговорення. Після цього візиту вони також обмінялися телефоном. Наразі планів щодо нового візиту в Україну немає", – йдеться в офіційному повідомленні МОК.