Сльози та підтримка суперниці: реакція Ткачук на вихід у фінал Олімпіади – емоційні фото

Відразу дві українки пробились у фінал Олімпіади-2020 у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Вікторія Ткачук емоційно зустріла звістку про вихід у вирішальний забіг у Токіо.

Неймовірна реакція української легкоатлетки

Навіть страшенна злива не завадила українкам вийти у фінальний забіг дисципліни. Після фінішу півфіналу Вікторія Ткачук дивилась на табло, щоб зрозуміти, чи пройшла вона у фінал Олімпійських ігор-2020.

Як це було Дві українки під шаленою зливою потрапили у фінал Олімпіади і переписали історію

Вона сіла у бігову доріжку, чекаючи на свій результат. Поруч із нею була одна з головних суперниць українки Сара Петерсен із Данії. Коли українка дізналась результат, то впала у сльозах та не могла повірити у підсумкові цифри на табло, які дали їй шанс поборотись за медалі у Токіо.

За підсумками півфінальних забігів Рижикова показала сьомий час – 54,23 секунди, а Ткачук зайняла останнє прохідне восьме місце – 54,25 секунди

Емоції української легкоатлетки були безцінними. Саме Сара першою привітала Вікторію, обійнявши її. Згодом приємні слова для Ткачук сказали інші легкоатлетки. Відзначимо, що представниця Данії ще під час забігу впала та втратила можливість боротись за вихід у вирішальний забіг.

Фінал Олімпіади-2020 у бігу на 400 метрів із бар'єрами відбудеться у середу, 4 липня, о 05:30 за київським часом.

У вирішальному забігу за нагороди виступить інша українка Анна Рижикова.



Ткачук після фінішу півфіналу / Фото Getty Images



В очікуванні результату / Фото Getty Images



Привітання Петерсен / Фото Associated Press