Невероятная реакция украинской легкоатлетки

Даже страшный ливень не помешал украинкам выйти в финальный забег дисциплины. После финиша полуфинала Виктория Ткачук смотрела на табло, чтобы понять, прошла ли она в финал Олимпийских игр-2020.

Как это было Две украинки под бешеным ливнем попали в финал Олимпиады и переписали историю

Она села на беговую дорожку, ожидая свой результат. Рядом с ней была одна из главных соперниц украинки Сара Петерсен из Дании. Когда украинка узнала результат, то упала в слезах и не могла поверить в итоговые цифры на табло, которые дали ей шанс побороться за медали в Токио.

Важно! По итогам полуфинальных забегов Рыжикова показала седьмое время – 54,23 секунды, а Ткачук заняла последнее проходное восьмое место – 54,25 секунды.

Эмоции украинской легкоатлетки были бесценными. Именно Сара первой поздравила Викторию, обняв ее. Впоследствии приятные слова для Ткачук сказали другие легкоатлетки. Отметим, что представительница Дании еще во время забега упала и потеряла возможность бороться за выход в решающий забег.

Финал Олимпиады-2020 в беге на 400 метров с барьерами состоится в среду, 4 июля, в 05:30 по киевскому времени.

В решающем забеге за награды выступит другая украинка – Анна Рыжикова.



Ткачук после финиша полуфинала / Фото Getty Images



В ожидании результата / Фото Getty Images



Поздравление Петерсен / Фото Associated Press