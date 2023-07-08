Криваві гроші "Газпрому" затьмарили усе: вогняна заява Динамо на поїздку Фенербахче до Росії

Турецький клуб Фенербахче зганьбив свою репутацією співпрацею з російськими терористами. Київське Динамо відреагувало на вчинок колишніх суперників по єврокубкам.

Віцечемпіон Туреччини Фенербахче вирушив на футбольний турнір до країни-терористки. Разом з основою клубу до Санкт-Петербурга поїхав форвард Едін Джеко, який раніше засуджував агресію Росії.

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Фенербахче – клуб без честі та совісті

Ганебний вчинок Фенербахче засудило київське Динамо. "Біло-сині" нагадали про відсутність реакції турецького клубу на проросійські вигуки фанатів під час матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. А також співпрацю з російським Зєнітом.

"Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти Динамо у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав.

Тепер зрозуміло, чому.

Криваві гроші "Газпрому" затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців, весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств, а ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму.

УЄФА та ФІФА усувають російські клуби від участі у міжнародних турнірах, а ви їдете до них на гастролі, щоб заробити та підіграти агресору.

Ніщо не може виправдати цього кроку. Жодні гроші не компенсують вам цю ганебну поведінку, цю поїздку до вбивць без моралі та людських якостей.

Ми не боїмося сказати на весь світ: ви допомагаєте вбивцям продовжувати криваві жнива на українській землі. Ви підіграєте їм та легітимізуєте головне зло 21-го століття.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ні честі, ні сорому, ні совісті! Ганьба вам!", – йдеться в офіційній заяві Динамо.

Фенербахче допомагає вбивцям / ФК Динамо

Газпромівські гроші кров'ю не пахнуть