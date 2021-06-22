Подорож Європою триває, – як ЗМІ реагують на перемогу Австрії в грі з Україною

Збірна Австрії вперше у своїй історії вийшла у плей-офф чемпіонатів Європи. Історичному досягненню австрійців посприяла перемога над Україною у вирішальному матчі групи C.
"Ми їм усім показали"
Збірній Австрії вистачило всього одного голу Крістофа Баумгартнера, щоб засмутити українську команду. Наша збірна зазнала другої поразки і може вилетіти з Євро-2020.
Варте уваги Євро-2020: за яких умов збірна України вийде у плей-офф турніру
Австрійські ЗМІ радіють перемозі своєї збірної.
- Kurier з нетерпінням чекає "італійського вечора" на "Вемблі". Уже 26 червня австрійці в 1/8 фіналу зустрінуться з Італією.
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- "Подорож Європою триває", – додає Kurier.
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- На думку Kurier, жоден з футболістів збірної Австрії не показав погану гру, але на полі було "п'ять зразкових студентів": Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Грілліч і Баумгартнер.
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- "Таааак! "Вемблі", ми їдемо", – з таким заголовком вийшла газета Heute. Натомість більш промовистий заголовок Kronen Zeitung.
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- "Ми їм усім показали!", – цитує Kronen Zeitung Марко Арнаутовича.
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- "Австрія проривається в 1/8 фіналу, де її чекає Італія", – пише Der Standard.
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- Збірна України завершила груповий етап Євро-2020 на третій сходинці. Українці повторили результат Євро-2012, коли з трьома очками також були третіми.
- На Євро-2020, окрім поразки Австрії, Україна має у пасиві програний матч Нідерландам. В активі "синьо-жовтих" перемога в грі з Північною Македонією.