Ніколи не будемо здаватися, – Шовковський залишив важливий меседж перед матчем Ліги чемпіонів

У вівторок, 27 серпня, відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. В одному з них РБ Зальцбург на своєму полі прийматиме київське Динамо.

"Біло-сині" вже прибули в Австрію. Напередодні відбулася передматчева пресконференція.

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Кияни налаштовані продемонструвати характер

У ній взяли участь головний тренер Динамо Олександр Шовковський і півзахисник Володимир Бражко. Серед іншого наставник киян розповів, чи готові його підопічні показати свій максимум і перевершити суперника в бажанні досягти перемоги після домашньої поразки 0:2.

"Якщо бути відвертим, це найкраще, що у нас виходить. Ми сподіваємося показати, що за будь-яких обставин, за будь-якої ситуації, що б не відбувалося навколо, ми завжди будемо йти до кінця та прагнутимемо зробити якнайкраще те, що ми вміємо.

Яким би складним не було становище, ми, українці, ніколи не будемо здаватися. Думаю, цей посил важливий для всіх. Так було, коли наші спортсмени виступали на Олімпійських іграх, і, сподіваюся, так буде всюди й завжди", – заявив Шовковський.

Важливо. Головний тренер Динамо повідомив, що його команді в Австрії через хворобу не допоможе Віталій Буяльський. Також продовжують відновлюватися після травм Максим Дячук і Володимир Шепелєв, усі інші готові взяти участь у протистоянні.

Повна пресконференція за участі представників Динамо: дивіться відео

Зазначимо, що поєдинок РБ Зальцбург – Динамо розпочнеться о 22:00.