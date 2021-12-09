Райкконен проведе останню гонку в Формулі-1 зі спеціальним написом на боліді: фото
Джерело:твіттер Alfa Romeo
Гран-прі Абу-Дабі стане останній в цьому сезоні Формули-1. Також це буде остання гонка і для фінського гонщика Кімі Райкконена в "королівських автоперегонах".
Прощання з пілотами
Alfa Romeo в кінці сезону попрощається з обома пілотами, які виступали за команду в цьому сезоні. Фін Кімі Райкконен оголосив про закінчення кар'єри. Натомість італієць Антоніо Джовінацці просто покине команду – з ним вирішили не продовжувати угоду.
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Їм на заміну прийдуть фін Валттері Боттас та китаєць Чжоу Гуаньюй (він стане першим китайцем в історії Формули-1).
Перед останньою гонкою на боліди обох пілотів нанесли прощальні повідомлення.
"Дорогий Кімі, ми тепер дамо тобі спокій" написали на боліді Райконнена.
Напис на боліді Райкконена на останню гонку в Формулі-1 / Фото twitter.com/alfaromeoracing
На боліді Джовінацці – "Дуже дякуємо, Антоніо".
Прощальний напис на боліді Джовінацці / Фото twitter.com/alfaromeoracing