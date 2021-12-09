Прощание с пилотами

Alfa Romeo в конце сезона попрощается с обоими пилотами, выступавшими за команду в этом сезоне. Финн Кими Райкконен объявил об окончании карьеры. Зато итальянец Антонио Джовинацци просто покинет команду – с ним решили не продлевать соглашение.

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Им на замену придут финн Валттери Боттас и китаец Чжоу Гуаньюй (он станет первым китайцем в истории Формулы-1).

Перед последней гонкой на болиды обоих пилотов нанесли прощальные сообщения.

"Дорогой Кими, мы теперь дадим тебе покой", – написали на болиде Райконнена.

Надпись на болиде Райкконена на последнюю гонку в Формуле-1 / Фото twitter.com/alfaromeoracing

На болиде Джовинацци – "спасибо большое, Антонио".

Прощальная надпись на болиде Джовинацци / Фото twitter.com/alfaromeoracing