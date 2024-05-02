"Він лютує": реакція кривдника Ломаченка на позитивні допінг-проби свого противника

У ніч з суботи на неділю, з 20 на 21 квітня, у Нью-Йорку відбувся бій між Девіном Хейні та Раяном Гарсією. Гарсія здолав Хейні трьома нокдаунами, однак не отримав титул через перевищення ліміту ваги на зважуванні.

Стало відомо, що Раян Гарсія провалив допінг-тест на остарін, який вважається забороненим препаратом. Він має 10 днів, щоб подати запит на перевірку його проби Б.

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Реакція Хейні на позитивний допінг-тест противника

Промоутер Едді Хірн повідомив, що Девін Хейні буде вимагати, щоб результат бою з Раяном Гарсією анулювали.

Я говорив із Девіном учора ввечері, він лютує. Гарсія набрав 3 фунти зайвої ваги, і в його організмі були виявлені допінгові препарати. Хейні вимагатиме, щоб бій визнали таким, що не відбувся. Незалежно від того, винен Раян чи ні, в його організмі було виявлено PED, коли він бився з Девіном, і він прийшов із зайвою вагою в 3 фунти,

– заявив промоутер.

Зокрема він попросив поставити себе на місце Хейні. Боксер вважає, що його буквально кинули.

До бою з Раяном Гарсією Девін Хейні був непереможним. Поразка від трьох нокдаунів Гарсії стала першою в його кар'єрі.

Нагадаємо, що Раян Гарсія також погодився на пропозицію Девіна Хейні про реванш.