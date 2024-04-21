Гарсія переміг Хейні трьома нокдаунами. Для Девіна Хейні ця поразка стала першою у професійній кар'єрі.
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Раян Гарсія емоційно відреагував на перемогу
В першу чергу Гарсія подякував Богу за перемогу і заявив, що всі, хто вважав його божевільним – самі є такими.
Все завдяки Господу! Дякую, Боже, я не зміг би це зробити без твоєї допомоги! Я так тебе люблю! Камон, хлопці, ви справді думали, що я здурів? Та ви самі з глузду з'їхали!
– зазначив боксер.
Зокрема Раян додав, що його лівий хук благословенний Господом, оскільки варто йому влучити, як суперник падає або в нокдаун, або в нокаут. Також Гарсія дуже емоційно відреагував на хейт і зазначив, що він поставив на кон свою репутацію, а тепер всі крім нього мовчать.
Я знав, що після цього (лівого хука в першому раунді – 24 канал) все під його контролем, ви знаєте, важко відновитися після таких великих ударів. Можливо, я підійшов до бою не в найкращій формі, але зрештою зробив свою роботу. У мене СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю – 24 канал), тому я іноді починаю робити випадкові речі,
– розповів Раян Гарсія.
Переможець хоче реваншу
Гарсія зазначив, що до цього бився з Хейні 6 разів, тому знав, на що він здатен.
Я люблю Нью-Йорк, я хочу сюди повернутись! Давайте зробимо реванш,
– додав переможець.
Цікаво, що на зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Відомі боксери дуже різко відреагували на таку поведінку.