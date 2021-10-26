Раптово помер колишній фізіотерапевт Світоліної та Долгополова

Помер Алессіо Чеккареллі, колишній фізіотерапевт українських тенісистів Олександра Долгополова та Еліни Світоліної. Алессіо Чеккареллі помер у віці 38 років.

Долгополов: У це важко повірити

Повідомляється, що Алессіо Чеккареллі пішов з життя після нетривалої хвороби.

До речі Світоліна розсталася з тренером, з яким виграла найбільше титулів у кар'єрі

Українець Долгополов, з яким працював Чеккареллі, прокоментував раптову смерть фахівця.

Повірити не можу в те, що сталося. Так сумно це чути. Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав такий позитивний настрій. У це важко повірити,

– сказав Довгополов.

У Чеккареллі залишилися батько Альфредо, мати Даніела, брат Даніеле та його дівчина Барбора.

Окрім Світоліної та Долгополова, Чеккареллі працював з Хеном Чоном, Флавією Пеннеттою, Франческою Ск'явоне та Лаурою Зігемунд.