Раптово помер колишній фізіотерапевт Світоліної та Долгополова
26 жовтня 2021 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:ATP
Помер Алессіо Чеккареллі, колишній фізіотерапевт українських тенісистів Олександра Долгополова та Еліни Світоліної. Алессіо Чеккареллі помер у віці 38 років.
Долгополов: У це важко повірити
Повідомляється, що Алессіо Чеккареллі пішов з життя після нетривалої хвороби.
До речі Світоліна розсталася з тренером, з яким виграла найбільше титулів у кар'єрі
Українець Долгополов, з яким працював Чеккареллі, прокоментував раптову смерть фахівця.
Повірити не можу в те, що сталося. Так сумно це чути. Він був моїм другом і дбав про мене багато років. Алессіо завжди мав такий позитивний настрій. У це важко повірити,
– сказав Довгополов.
У Чеккареллі залишилися батько Альфредо, мати Даніела, брат Даніеле та його дівчина Барбора.Окрім Світоліної та Долгополова, Чеккареллі працював з Хеном Чоном, Флавією Пеннеттою, Франческою Ск'явоне та Лаурою Зігемунд.