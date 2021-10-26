Долгополов: В это трудно поверить
Сообщается, что Алессио Чеккарелли ушел из жизни после непродолжительной болезни.
Кстати Свитолина рассталась с тренером, с которым выиграла больше всего титулов в карьере
Украинец Долгополов, с которым работал Чеккарелли, прокомментировал внезапную смерть специалиста.
Поверить не могу в случившееся. Так грустно это слышно. Он был моим другом и заботился обо мне много лет. Алессио всегда имел такое положительное настроение. В это трудно поверить,
– сказал Довгополов.
У Чеккарелли остались отец Альфредо, мать Даниэла, брат Даниэле и его девушка Барбора.