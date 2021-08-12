Колишні суперники на полі: Рамос несподівано запропонував Мессі зупинитись у його будинку

Колишні вороги на футбольному полі Ліонель Мессі та Серхіо Рамос стали одноклубниками у ПСЖ. Ексгравець Реала зробив пропозицію колишньому лідеру Барселони.

Несподівана щедрість Рамоса

Серхіо Рамос пропонував Ліонелю Мессі та його родині на перший час розміститись у його будинку. Раніше футболісти були запеклими ворогами в іспанській Ла Лізі, виступаючи за два різні клуби – Реал та Барселону.

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Якщо ти та твоя сім'я надає перевагу жити у будинку, а не в готелі, то можете зупинитись у мене,

– запропонував іспанський захисник.

ПСЖ вже стартував у Лізі 1. Парижани ледь перемогли Труа, за який виступає ексгравець Руху Микола Кухаревич. Матч завершився із рахунком 1:2. У наступному поєдинку Рамос та Мессі зможуть дебютувати у футболці французької команди. У 2-му турі Ліги 1 ПСЖ зіграє проти Страсбурга (14 серпня).