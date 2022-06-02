Ракіцький подарував дрони українським військовим

Колишній захисник Шахтаря та збірної України Ярослав Ракіцький зробив свій внесок у підтримку ЗСУ. Футболіст закупив для наших бійців дрони.

Презент від Ракіцького

Ексфутболіст Динамо та національної команди Олександр Алієв похизувався новими подарунками для наших військових. Новенькі дрони на потреби українських бійців у війні проти Росії передав центральний захисник Ярослав Ракіцький.

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Презенти від колишнього оборонця донецького Шахтаря та збірної України Алієв показав у своєму інстаграмі. Олександр зробив фото запакованими дронами від Ярослава. Ексдинамівець коротко прокоментував світлину.

Ярику, дякую за підгін,

– написав Алієв.



Алієв показав подарунки від Ракіцького / Скриншот із сторіс колишнього футболіста

Нагадаємо, що Алієв із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяв до рук зброю. Колишній футболіст запевнив, що буде боронити рідну країну до тих пір, поки Україна не святкуватиме перемогу над окупантами. Олександр додав, що не віддасть ворогу українських територій, де народились його діти.

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