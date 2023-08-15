У метрах від трагедії: під час ракетного удару по Дніпру ледь не загинув рекордсмен України
Джерело:Суспільне спорт
У ніч на 15 серпня росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні. Одним із міст, яке опинилося під обстрілом стало Дніпро.
Одна з ракет влучила у спортивний об'єкт, у якому проводили всеукраїнські змагання. Значних пошкоджень зазнав спорткомплекс "Метеор", де, зокрема, готувалися плавці збірної України.
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Олександр Желтяков знаходився в готелі комплексу
Дворазовий чемпіон Європи з плавання серед юніорів, який здобув ліцензії та має виступити на Олімпіаді-2024 Олександр Желтяков під час атаки перебував саме у Дніпрі. Він готувався до майбутніх змагань на "Метеорі".
Ракета вибухнула у 20 метрах від мого готельного номеру,
– написав спортсмен у соцмережах.
Український рекорсмен розповів, що він пережив уночі та охарактеризував пошкодження, яких зазнав спорткомплекс:
"Я прокинувся вночі, бо зараз у мене зі сном проблеми. Потім почув перший приліт, який стався на заводі. Одразу всіх розбудив, і ми пішли до бункеру. Я вийшов у головний хол спитати в охоронця, що і де сталося. Саме в цей час, коли я розпитував, прилетіла ракета на "Метеор".
Готель, в якому ми проживаємо, — він ближче до входу. А ракета прилетіла з іншого боку, де розташована парковка. Ще б 20 метрів – і ракета влучила б прямо в басейн. Зараз пошкоджена одна зі сторін, тобто кутова частина будівлі спорткомплексу. Рештки від стіни потрапили до басейну, ми зараз прибираємо на вулиці та в самому басейні. Як на мене, нічого критичного. Ніхто не постраждав".
Окрім Желтякова у спорткомплексі "Метеор" знаходилося ще четверо українських плавців, які нещодавно виступали на юнацькому Євро. Тепер невідомо, де надалі готуватимуться спортсмени до майбутніх змагань.
Нас тут п’ять чоловік — тих, хто виступали на юнацькому чемпіонаті Європи. Ми вже місяць тренувалися в "Метеорі". Через два тижні у нас кінець сезону. Поки важко сказати, коли зможемо відновити тренування в нашому басейні,
– сказав Олександр.
Досягнення 17-річного Олександра Желтякова
- Володар трьох національних рекордів України (на дистанціях 100 та 200 метрів на спині, а також у змішаній естафеті 4х100 метрів комплексним стилем).
- Призер трьох поспіль юніорських чемпіонатів Європи.
- У квітні 2023 року здобув олімпійську ліцензію у плаванні на дистанції 200 метрів на спині, що дозволило Україні вперше за 12 років бути представленою на Олімпіаді у цій дисципліні.