Тримайся, рідненький, – Ярмоленко відреагував на терористичний удар по рідному Чернігову

Росія завдала чергового терористичного удару по Україні. Цього разу 19 серпня усю злість ворога відчули на собі мешканці та гості Чернігова.

Окупант вдарив по Драмтеатру, де відбувалась виставка виробників дронів. Вибух пролунав близько 11:30, після чого почала з'являтись інформація про потерпілих та загиблих.

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Нічого святого

Внаслідок удару ракетою "Іскандер" вже загинуло 7 людей, 117 поранених, багатьом із постраждалих потрібне хірургічне втручання.

Росія завдала прицільного удару, адже добре знала, що у вихідний день у центрі українського міста буде людно. 19 серпня в Україні святкують Преображення Господнє, коли усі віряни йдуть у храм на службу із кошичками повними фруктів. Так само свій день планували провести мешканці Чернігова, але росіяни вкотре довели, що вони не люди, а терористи.

Росіяни зробили святковий вихідний жахливим смертельним днем для місцевих.

Одним із перших в українському спорті на ракетний удар відреагував футболіст київського Динамо та капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Для гравця Чернігів – рідне місто.

Лідер київського клубу виклав в інстаграмі відео моменту прильоту по центру Чернігова, яке миттєво розлетілось по соцмережах. У ролику дівчинка і повним кошичком фруктів у руках просто хотіла зробити фото на тлі Драмтеатру, як тут же прилетіла ворожа ракета.

Тримайся, рідненький,

– написав Андрій в інстаграмі.



Реакція Андрія Ярмоленка / Скриншот із інстаграму футболіста