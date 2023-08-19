Окупант вдарив по Драмтеатру, де відбувалась виставка виробників дронів. Вибух пролунав близько 11:30, після чого почала з'являтись інформація про потерпілих та загиблих.

До теми Перетворили центр Чернігова на море крові: реакція спорту на удар по рідному місту Ярмоленка

Нічого святого

Внаслідок удару ракетою "Іскандер" вже загинуло 7 людей, 117 поранених, багатьом із постраждалих потрібне хірургічне втручання.

Росія завдала прицільного удару, адже добре знала, що у вихідний день у центрі українського міста буде людно. 19 серпня в Україні святкують Преображення Господнє, коли усі віряни йдуть у храм на службу із кошичками повними фруктів. Так само свій день планували провести мешканці Чернігова, але росіяни вкотре довели, що вони не люди, а терористи.

Росіяни зробили святковий вихідний жахливим смертельним днем для місцевих.

Одним із перших в українському спорті на ракетний удар відреагував футболіст київського Динамо та капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Для гравця Чернігів – рідне місто.

Лідер київського клубу виклав в інстаграмі відео моменту прильоту по центру Чернігова, яке миттєво розлетілось по соцмережах. У ролику дівчинка і повним кошичком фруктів у руках просто хотіла зробити фото на тлі Драмтеатру, як тут же прилетіла ворожа ракета.

Тримайся, рідненький,

– написав Андрій в інстаграмі.



Реакція Андрія Ярмоленка / Скриншот із інстаграму футболіста

До слова. Цей ракетний удар ворога вніс корективи у календар Першої ліги України. У цей день футбольний клуб Чернігів повинен був вдома приймати Маріуполь, але через країну-терориста поєдинок перенесли на невизначену дату.