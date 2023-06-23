Минулого сезону іспанський клуб Осасуна вперше за 15 років кваліфікувалась в єврокубки. Підопічні Ягоби Арасате посіли сьоме місце у Ла Лізі, що дає право зіграти у Лізі конференцій.

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У останньому турі клуб з Памплони обіграв Жирону Віктора Циганкова і позбавила її шансу на єврокубки. Втім скоріш за все УЄФА не допустить Осасуну до єврокубків.

Причиною такого рішення стала справа про організацію Осасуною договірних матчів у сезоні 2013-2014. У тому сезоні клуб не зміг врятуватись та вилетів у Сегунду.

У 2020-му суд виніс тюремні вироки чотирьом екскерівникам Осасуни та кільком колишнім гравцям. Той таки експрезидент Мігель Таверна отримав 6,5 років в'язниці.

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Осасуна не згодна із рішенням УЄФА та буде подавати апеляцію. В разі недопуску клубу з Памплони путівку в Лігу конференцій отримає Атлетік Більбао, який фінішував восьмим. А ось Жирона виявилась десятою.