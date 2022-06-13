Радівілов здобув "золото" на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Хорватії

У хорватському Осієк закінчився другий етап Кубка світового виклику-2022 зі спортивної гімнастики. Двоє представників України брали участь у змаганнях.

Перша нагорода українця після ЧС-2021

Ігор Радівілов першу нагороду у нинішньому сезоні. Українець виграв "золото" у фіналі в опорному стрибку, захистивши тогорічний титул, який він виборов у Осієку, пише 24 канал.

До речі У Маріуполі загинули бабуся та дідусь гімнаста Радівілова

Радівілов кваліфікувався до фіналу з першого місця з середнім балом 14.95. Обидва стрибки він виконував зі складністю 5.6.

У фіналі його оцінка була трохи нижчою – 14.866, проте цього вистачило для перемоги.

Український гімнаст обійшов восьмиразового панамериканського чемпіона, бразильця Кайо Соузу (14.616), та дворазового призера чемпіонатів Європи, турка Адема Азіла (14.483).

Українець міг здобути ще одну нагороду на іншому коронному снаряді – кільцях. Він зупинився за крок до медалі, показавши п'ятий результат у фіналі. Ігоря обійшли Азіл (14.9), Соуза (14.733), азербайджанець Нікіта Сімонов (14.633) та ще один турок, чемпіон світу-2019 Ібрагім Чолак (також 14.633).

У Хорватії Україну представляв ще один атлет – Петро Пахнюк. Гімнаст закінчив свій виступ без медалей.

Пахнюк також зупинився за крок до п'єдесталу, але у фіналі у вільних вправах, де посів 4-ту сходинку.

Що відомо про гімнастів