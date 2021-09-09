У Раді стоячи аплодували Жану Беленюку після тріумфу на Олімпіаді: відео овацій

9 вересня 2021 , 14:13
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Джерело:

24 канал

Жан Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпіаді-2020. За його виступами та тріумфом у Токіо спостерігала вся країна.

Після повернення додому вболівальники дякували атлету за перемогу. Відзначили вклад "слуги народу" в розвиток українського спорту й народні депутати.

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Нардепи аплодували стоячи

Спікер Дмитро Разумков запросив Жана Беленюка для виступу в парламенті.

  • Як тільки той вийшов до трибуни парламенту нардепи піднялись зі своїх місць і стоячи аплодували.

Рада стоячи аплодувала Беленюку за золото на Олімпіаді: дивіться відео

"Золото" Беленюка на Олімпіаді

  • Жан Беленюк поїхав на Олімпіаду з метою завоювати золоту медаль ігор.
  • Він став єдиним українським спортсменом, який зміг посісти перше місце.
  • Борець впевнено пройшов усю турнірну дистанцію та переміг у фіналі 5:1.

Детальніше Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

Автор: Олег Васьків