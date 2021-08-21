Ми завжди стоїмо перед вибором – здатися, або продовжити боротьбу

За 3 тижні до старту на Олімпійських іграх Жан Беленюк вивихнув плече. Та попри травму ти дискомфорт Беленюку вдалося завоювати "золото" Олімпіади.

Варте уваги Подумав, що треба станцювати, – Беленюк розповів про гопак після виграного "золота"

Жан зізнався, що запам'ятає назавжди день, коли він зазнав травми. За словами борця, тоді йому здавалося, що це фатальний день його життя, адже його мрії прийшов кінець.

Борець розповів, що вирішив не здаватися і попри труднощі здобув нагороду. Жан зазначив, що продовжити боротьбу – це вибір сильних.

Текст публікації Жана Беленюка

12.07.21 – день, який запам'ятаю точно на все життя. День, який згодом мене багато чому навчив, але на той момент мені здавалося, що це фатальний день у моєму житті.

Мені здавалося, що він розтоптав мої мрії, що він помножив на нуль роки важкої роботи. Єдине питання, яке мене в той момент цікавило: "За що?"

Але велике бачиться лише на відстані. Озираючись назад, розумію, що можливо так було й необхідно Це той випадок, коли приказка "Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими" знаходить абсолютно нове значення, не якусь абстракцію, яку складно відчувати, а цілком реальних рис.

Але як же важко усвідомити в собі можливість стати сильнішими, коли хочеться змиритися з реальністю і просто піти в забуття. Адже в момент коли нам погано, боляче, так хочеться, щоб тебе просто пошкодували й нічого не вимагали натомість.

Ми завжди стоїмо перед вибором – здатися, або продовжити боротьбу. Продовжуйте – це вибір сильних, за який вас ніхто не посміє дорікнути. І в першу чергу ти сам.

У фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца. Окрилений перемогою Жан ефектно виконав гопак.