Клуб Руслана Маліновського підписав зіркового форварда, який ставав найкращим бомбардиром АПЛ
Джерело:сайт Марселя
Марсель активно посилюється перед стартом в Лізі чемпіонів. Французи повернули в Лігу 1 колишнього гравця Арсеналу, Барселони та Челсі.
Минулої зими Руслан Маліновський змінив команду. Хавбек збірної України перебрався з Аталанти в Марсель. Спочатку гравець був в оренді, але влітку провансальці викупили його за 10 мільйонів євро.
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Тим часом Марсель проводить активну трансферну кампанію. Французи придбали двох гравців Атлетіко Ренана Лоді та Жоффрея Кондогбія. Тепер же Олімпік посилив напад.
Клуб оголосив про підписання габонського форварда П'єра-Емеріка Обамеянга. Африканець прийшов безкоштовно з Челсі, хоча у нього залишався рік контракту із лондонцями.
34-річний Обамеянг підписав контракт до 2026 року. У складі команди Маліновського габонець покликаний замінити Алексіса Санчеса та Дімітрі Пає, які залишили команду.
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Відзначимо, що минулого сезону Марсель став третім у чемпіонаті Франції, пропустивши вперед ПСЖ та Ланс. Це дозволило клубу потрапити у кваліфікацію Ліги чеміпонів, де для виходу у групу доведеться пройти двох опонентів.
Історія успіху Обамеянга
- П'єр-Емерік є вихованцем Мілана, але за "россонері" так і не зіграв жодної гри
- Форвард виступав за Діжон, Лілль, Монако, Сент-Етьєнн, дортмундську Боруссію, Арсенал, Барселону та Челсі
- Найбільш успішним періодом Обамеянга був виступ за Боруссію, з якою брав Кубок та два Суперкубки Німеччини
- Крім того, габонець ставав найкращим бомбардиром Бундесліги (2017) та АПЛ у складі Арсенала (2019)
- У 2022-му П'єр-Емерік перейшов у Челсі з Барселони за 12 мільйонів євро
- Протягом минулого сезону нападник забив три голи у 21 матчі
- Також Обамеянг виступає за збірну Габону з 2009 року і вже став найкращим бомбардиром в історії команди (30 голів у 73 іграх)