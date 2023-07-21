Клуб Руслана Маліновського підписав зіркового форварда, який ставав найкращим бомбардиром АПЛ

Марсель активно посилюється перед стартом в Лізі чемпіонів. Французи повернули в Лігу 1 колишнього гравця Арсеналу, Барселони та Челсі.

Минулої зими Руслан Маліновський змінив команду. Хавбек збірної України перебрався з Аталанти в Марсель. Спочатку гравець був в оренді, але влітку провансальці викупили його за 10 мільйонів євро.

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Тим часом Марсель проводить активну трансферну кампанію. Французи придбали двох гравців Атлетіко Ренана Лоді та Жоффрея Кондогбія. Тепер же Олімпік посилив напад.

Клуб оголосив про підписання габонського форварда П'єра-Емеріка Обамеянга. Африканець прийшов безкоштовно з Челсі, хоча у нього залишався рік контракту із лондонцями.

34-річний Обамеянг підписав контракт до 2026 року. У складі команди Маліновського габонець покликаний замінити Алексіса Санчеса та Дімітрі Пає, які залишили команду.

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Відзначимо, що минулого сезону Марсель став третім у чемпіонаті Франції, пропустивши вперед ПСЖ та Ланс. Це дозволило клубу потрапити у кваліфікацію Ліги чеміпонів, де для виходу у групу доведеться пройти двох опонентів.

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