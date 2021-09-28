Пятов врятувався від ганебної серії росіянина Акінфєєва: воротар пропускав 27 матчів поспіль

Шахтарю не пощастило перемогти міланський Інтер у Лізі чемпіонів. Проте результатом гри може бути задоволений воротар "гірників" Андрій Пятов, який поклав кінець неприємній серії.

Пятов 7 років поспіль пропускав голи у Лізі чемпіонів

37-річний Андрій Пятов відстояв на нуль в матчі Шахтар – Інтер. Український воротар здійснив два порятунки воріт.

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Пятов перервав серію, яка налічувала 27 матчів поспіль з пропущеними голами в матчах основного раунду Ліги чемпіонів.

До цього Пятов востаннє не пропускав у домашньому матчі 1/8 фіналу проти Баварії у сезоні 2014/2015. Тоді поєдинок на "Арені Львів" завершився нічиєю 0:0.

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