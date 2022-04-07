"Гірники" виїхали з України

Наразі лише частина команди дісталась Стамбула. Це турецьке місто буде домівкою для Шахтаря на найближчі дні.

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7 квітня до команди доєднається тренерський штаб на чолі з італійцем Роберто Де Дзербі. Також очікується поява легіонерів.

"Гірники" розпочнуть підготовку до благодійних поєдинків під егідою "Shakhtar Global Tour for Peace", які зіграють протягом 13 – 19 квітня, як тільки уся команда буде у зборі. Команді потрібно оцінити стан кожного футболіста, адже гравців самостійно підтримували фізичну форму під час війни.

Шахтар буде у дещо оновленому складі. Донеччан покинули Тете, Тобіас та Майкон, які на правах оренди переїхати у Ліон, Реал та Корінтіанс відповідно.

До слова. Першу частину сезону Шахтар закінчив на вершині таблиці УПЛ. "Гірники" випереджають Динамо на два очки.

Нагадаємо, що київське Динамо перебралось у Румунію, де проведе благодійні матчі.



Михайло Мудрик / Фото Шахтаря



Донецький клуб вже у Туреччині / Фото Шахтаря



"Гірники" прибули у Туреччину / Фото Шахтаря