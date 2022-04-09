Пятов провів перший матч за Металіст: голкіпер залишив свої ворота "сухими"

Харківський Металіст став прихистком для декількох футболістів інших клубів. Свій перший матч за харків'ян провів досвідчений голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов.

Тимчасова футбольна домівка Пятова

8 квітня лідер Першої ліги України зіграв товариський спаринг проти дефлімпійської збірної України (гравці з пошкодженнями органів слуху). У першому таймі рамку воріт Металіста захищав досвідчений Андрій Пятов.

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37-річний голкіпер підтримує форму з Металістом, який тренує добре знайомий йому Олександр Кучер. У минулому футболісти разом захищали кольори донецького Шахтаря.

Першу гру за харків'ян Пятов може занести собі в актив. Андрій залишив свої ворота "на замку". Загалом Металіст здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0. За харків'ян забивали Горбунов, Демченко, Краєв.

Раніше у складі харківського клубу був помічений колишній захисник збірної України та російського Зеніта Ярослав Ракіцький. Оборонець теж підтримував форму у Металісті. Харків'яни пропонували гравцям української збірної поповнити ряди команди, щоб не втратити ігровий тонус та форму.

Нагадаємо, що інший "гірник" Тарас Степаненко тимчасово підтримував форму з київським Динамо.

Кар'єра Пятова у Шахтарі