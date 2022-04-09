Пятов провів перший матч за Металіст: голкіпер залишив свої ворота "сухими"

9 квітня 2022 , 12:55
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Джерело:

сайт Металіста

Харківський Металіст став прихистком для декількох футболістів інших клубів. Свій перший матч за харків'ян провів досвідчений голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов.

Тимчасова футбольна домівка Пятова

8 квітня лідер Першої ліги України зіграв товариський спаринг проти дефлімпійської збірної України (гравці з пошкодженнями органів слуху). У першому таймі рамку воріт Металіста захищав досвідчений Андрій Пятов.

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37-річний голкіпер підтримує форму з Металістом, який тренує добре знайомий йому Олександр Кучер. У минулому футболісти разом захищали кольори донецького Шахтаря.

Першу гру за харків'ян Пятов може занести собі в актив. Андрій залишив свої ворота "на замку". Загалом Металіст здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0. За харків'ян забивали Горбунов, Демченко, Краєв.

Раніше у складі харківського клубу був помічений колишній захисник збірної України та російського Зеніта Ярослав Ракіцький. Оборонець теж підтримував форму у Металісті. Харків'яни пропонували гравцям української збірної поповнити ряди команди, щоб не втратити ігровий тонус та форму.

Нагадаємо, що інший "гірник" Тарас Степаненко тимчасово підтримував форму з київським Динамо.

Кар'єра Пятова у Шахтарі

  • Виступає за донецький клуб із 2007 року. за цей час став не лише стабільним гравцем основи, а й лідером та капітаном команди.
  • У сезоні-2021/2022 відіграв 12 матчів, у яких пропустив 6 голів та провів 8 поєдинків на нуль.
  • Його контракт із донеччанами розрахований до 30 червня 2023 року.
Автор: Софія Кулай