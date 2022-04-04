Простягнули руку допомоги

Кияни готуються до серії благодійних матчів. Серед футболістів несподівано з'явився один із лідерів Шахтаря Тарас Степаненко. Футболіст приєднався до Динамо після того, як команда прилетіла у Румунію.

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Однак мова не йде про трансфер. Степаненко просто підтримуватиме форму у столичному клубі. Опорник не буде грати за "біло-синіх" у благодійних поєдинках.

Пресслужба Динамо зазначила, що кияни не ділять футболістів на своїх та чужих, особливо зараз, у часи війни в Україні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для київського клубу.