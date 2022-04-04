Простягнули руку допомоги
Кияни готуються до серії благодійних матчів. Серед футболістів несподівано з'явився один із лідерів Шахтаря Тарас Степаненко. Футболіст приєднався до Динамо після того, як команда прилетіла у Румунію.
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Однак мова не йде про трансфер. Степаненко просто підтримуватиме форму у столичному клубі. Опорник не буде грати за "біло-синіх" у благодійних поєдинках.
Пресслужба Динамо зазначила, що кияни не ділять футболістів на своїх та чужих, особливо зараз, у часи війни в Україні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для київського клубу.
- Нагадаємо, що 4 квітня з'явилась інформація, що Шахтар теж отримав досвід на виїзд за кордон. Швидше за все, що після цього Степаненко доєднається до рідної команди.
- На підопічних Роберто Де Дзербі теж чекатиме ціла низка благодійних поєдинків, у яких збиратимуть кошти на потреби українців.
- Однак донеччани начебто не зможуть розраховувати на легіонерів із Бразилії. До команди буцімто доєднаються лише Ісмаїлі та Марлон. Останній допомагає українській армії.