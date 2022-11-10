"Сьогодні наснився кавун": Пятов поділився віщим сном про Херсон

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов у матчі проти Вереса вперше зіграв за свою команду в нинішньому сезоні. Цій події досвідчений футболіст присвятив пост у соцмережі.

У середу, 9 листопада, "гірники" впевнено перемогли Верес (2:0) в матчі 12-го туру УПЛ. Ворота Шахтаря в цій зустрічі захищав Андрій Пятов. Це перша поява на полі 38-річного ветерана в нинішньому сезоні.

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Своїми емоціями після матчу Пятов поділився в Instagram, адже це 20-й сезон легенди. Крім того, Андрій пригадав свій сон напередодні поєдинку, натякнувши на швидке визволення Херсону.

"Сезон №20 офіційно відкрив. Молодці, команда! +3.

P.S. Сьогодні наснився кавун. Ніхто не знає, чого це? Героям слава!", – написав Пятов.

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