Сталевий прес: як Усик готується тримати удари в битві проти Ф'юрі – відео з тренування

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі мали вийти у ринг 17 лютого, щоб визначити абсолютного чемпіона світу в "королівській" ваговій категорії. Проте за 2 тижні до бою довелося переносити епохальну подію.

Це сталося через травму британського боксера. Він отримав глибоке розсічення у спарингу проти хорвата Агрона Смакічі.

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Усик перебуває в неймовірній фізичній формі

На той момент суперники вже виходили на пік своєї форми у тренувальних таборах. Український боксер Олександр Усик показав, як він готувався до битви з Тайсоном Ф'юрі.

Він опублікував відео, у якому витримує серію ударів у живіт. На ньому видно, що українець був уже повністю готовий фізично до бою за абсолют, а також окрему увагу приділяв пресу, щоб тримати потужні удари від "Жадібного пуза".

Дивіться відео з тренування Усика

Зазначимо, що битва за звання першого абсолюта в епоху чотирьох поясів у хевівейті була перенесена на 18 травня. Місце зустрічі не змінилося – столиця Саудівської Аравії.