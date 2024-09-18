Програли вже без Циганкова: ПСЖ вирвав перемогу у Жирони в ЛЧ завдяки епічному фейлу воротаря

Каталонський клуб нарешті відіграв свій перший в історії єврокубковий матч. Суперник для команди Циганкова випав один з найсильніших, адже ПСЖ завжди декларує найвищі амбіції.

ПСЖ – Жирона 1:0

Гол: Нуну Мендеш, 90+1.

В Лізі чемпіонів цього тижня тривають матчі першого туру сезону 2024-2025. На середу була винесена зустріч за участю Жирони, яка дебютувала в турнірі, повідомляє 24 Канал.

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Дебют Жирони в ЛЧ

Команда Віктора Циганкова завітала в гості до одного з фаворитів змагання ПСЖ. Українець вже традиційно опинився в основі, тоді як парижани приготували неприємний сюрприз.

Основний кіпер французів Доннарумма зазнав травми і Луїс Енріке випустив в основі росіянина Сафонова. Втім у представника країни-терористки було мало роботи.

Жирона намагалась вибудовувати атаки. Проте ПСЖ володів ініціативою, а у кризові момент захист господарів відпрацьовував вдало. Циганков був активним на старті зустрічі, але його подачі у майданчик були неточними.

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Парижани ж притисли гостей після перерви. Тільки Дембеле мав кілька вбивчих моментів поспіль, але нефарт та захист Жирони заважали вінгеру відзначитися.

Під завісу гри ПСЖ ще більше став тиснути. Коло Муані влучив у стійку, а після удару Хакімі суперсейв здійснив Гассаніга. Все йшло до того, що фортуна посміхнеться Жироні, але вона вирішила навпаки від неї відвернутися.

На останній хвилині після прострілу з флангу жахливої помилки припустився Гассаніга. Аргентинець пустив між ніг м'яч, який послав Нуну Мендеш. Таким чином, Жирона не втримує нічию та залишається без очок в ЛЧ. ПСЖ ж доєднується до когорти лідерів.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Жирона