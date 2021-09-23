ПСЖ вистраждав перемогу над аутсайдером ліги: Мессі не було на грі – відео

ПСЖ 22 вересня зіграв на виїзді з Мецом у французькій Лізі 1. Гості вирвали перемогу у компенсований арбітром час.

Мец – ПСЖ 1:2

Голи: Куяте, 39 – Хакімі, 5, 90+5

Вилучення: Бронн, 90+1

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Ліонель Мессі не зумів відкрити відлік голів у цій виїзній грі. Аргентинець не потрапив у заявку на матч через травму.

Вже на 5-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок у поєдинку. Неймар розрізною передачею вивів Ікарді віч-на-віч з голкіпером, нападник перекинув стража воріт. Але на шляху голу став захисник, який виніс м'яч ледь не з лінії воріт. Однак м'яч відлетів прямо під удар Хакімі, футболісти Меца знову заблокували удар, але вже за лінією воріт. Суддя вказав на центр поля – 0:1.

ПСЖ створив цілу гору моментів, але реалізувати жоден із них не зміг. Натомість гостро відповіли господарі. Гує з флангу подав на 11 метрів, де Ібраїма ударом через себе пробив повз ворота.

Ще до перерви Мец несподівано зрівняв цифри на табло. Куяте найкраще зіграв на другому поверсі та головою забив перший гол господарів у цій зустрічі – 1:1.

Вирвана перемога

На першій компенсованій хвилині господарі залишились у меншості. Другу жовту картку перед собою побачив Бронн.

Цим скористались гості з Парижа. Знову чудовою передачею відзначився Неймар. Бразилець розрізав своїм пасом увесь захист суперника, Хакімі отримав передачу, обіграв опікунів та пробив у дальній кут – 1:2.

ПСЖ без Мессі, але з Неймаром та Мбаппе вигриз перемогу у Меца.

Парижани після 7 матчів очолив турнірну таблицю Ліги 1, в активі клубу 21 очко.

Мец – ПСЖ відеоогляд