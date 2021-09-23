Мец – ПСЖ 1:2

Голы: Куяте, 39 – Хакими, 5, 90 + 5

Удаление: Бронн, 90+1

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Лионель Месси не сумел открыть отсчет голов в этой выездной игре. Аргентинец не попал в заявку на матч из-за травмы.

Уже на 5-й минуте встречи гости открыли счет в поединке. Неймар разрезной передачей вывел Икарди один на один с голкипером, нападающий опрокинул стража ворот. Но на пути гола стал защитник, вынесший мяч чуть ли не с линии ворот. Однако мяч отлетел прямо под удар Хакими, футболисты Меца снова заблокировали удар, но уже за линией ворот. Судья указал на центр поля – 0:1.

ПСЖ создал целую гору моментов, но реализовать ни один из них не смог. Зато остро ответили хозяева. Гуэ с фланга подал на 11 метров, где Ибраима ударом через себя пробил мимо ворот.

Еще до перерыва Мец неожиданно сравнял цифры на табло. Куяте лучше всех сыграл на втором этаже и головой забил первый гол хозяев в этой встрече – 1:1.

Вырванная победа

На первой компенсированной минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку перед собой увидел Бронн.

Этим воспользовались гости из Парижа. Снова великолепной передачей отметился Неймар. Бразилец разрезал своим пасом всю защиту соперника, Хакими получил передачу, обыграл опекунов и пробил в дальний угол – 1:2.

ПСЖ без Месси, но с Неймаром и Мбаппе выгрыз победу у Меца.

Парижане после 7 матчей возглавили турнирную таблицу Лиги 1, в активе клуба 21 очко.

Мец – ПСЖ видеообзор