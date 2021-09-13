ПСЖ та Реал – українська команда дізналась суперниць у Лізі чемпіонів

Футбольна команда Житлобуд-1 пробилася до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів. 13 вересня під час жеребкування харків'янки дізналися імена своїх суперниць.

В цьому сезоні в УЄФА вирішили змінити формат проведення жіночої Ліги чемпіонів, вперше запровадивши груповий етап. На цій стадії турніру зіграють 16 команд, які поділили на чотири групи.

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Однією з цих команд стала і Житлобуд-1 з Харкова, яка вдало подолала три кола кваліфікації.

Перед жеребкуванням усі команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили чинний переможець турніру й чемпіони трьох асоціацій із найвищим рейтингом (Франція, Німеччина, Іспанія). Оскільки чинний переможець – Барселона – є чемпіоном Іспанії, то автоматичну путівку отримав Челсі як чемпіон четвертої асоціації рейтингу — Англії. Вони приєдналися до ПСЖ та Баварії. Ці чотири команди потрапили в груповий етап напряму.

Інші клуби були розподілені по кошиках за рейтингом. Житлобуд-1 потрапили до кошика 4. Згідно з результатами жеребкування, українська команда зустрінеться із французьким ПСЖ, ісландським Брейдабліком та іспанським Реалом.

Результати жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

Група A: Челсі (Англія), Вольфсбург (Німеччина), Ювентус (Італія), Серветт (Швейцарія).

Група B: ПСЖ (Франція), Брейдаблік (Ісландія), Реал (Іспанія), Житлобуд-1 (Україна).

Група C: Барселона (Іспанія), Арсенал (Англія), Хоффенхайм (Німеччина), Кеге (Данія).

Група D: Баварія (Німеччина), Ліон (Франція), Хекен (Швеція), Бенфіка (Португалія).

Календар турніру

Прем’єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих клубів стартує 5 жовтня.

Груповий етап

Тур 1: 5/6 жовтня 2021 року.

Тур 2: 13/14 жовтня 2021 року.

Тур 3: 9/10 листопада 2021 року.

Тур 4: 17/18 листопада 2021 року.

Тур 5: 8/9 грудня 2021 року.

Тур 6: 15/16 грудня 2021 року.

Матчі починатимуться о 19.30/19.45 або 21.45/22.00 за київським часом.

Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів

20 грудня 2021 року.

Чвертьфінали

Перші матчі: 22/23 березня 2022 року.

Матчі-відповіді: 30/31 березня 2022 року.

Півфінали

Перші матчі: 23/24 квітня 2022 року.

Матчі-відповіді: 30 квітня/1 травня 2022 року.

Фінал (Ювентус Стедіум, Турин)

22 травня 2022 року.