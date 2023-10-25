ПСЖ – Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу 25 жовтня, одним з найцікавіших протистоянь в групі Ліги чемпіонів буде ПСЖ – Мілан. Легендарні клуби зійдуться у матчі, від результату якого може залежати їх подальша доля в Лізі чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу ПСЖ - Мілан доступна на сайті 24 Каналу.

ПСЖ та Мілан в Лізі чемпіонів потрапили у квартет F, який за складом учасників вже назвали "групою смерті", Адже ще двома командами там стали англійський Ньюкасл та німецька Боруссія Дортмунд. І кожна з цих команд за своїм складом мож претендувати на вихід з групи в плей-офф. Та вийдуть лише дві найкращі команди.

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Дивитися онлайн ПСЖ – Мілан в Україні можна на платформі Megogo або на Volia TV. Однак для перегляду матчу треба бути зареєстрованим користувачем, а сам доступ здійснюється на платній основі. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Мілан.

ПСЖ – Мілан 3:0

Гол: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі, 89

Стартові склади

ПСЖ: Доннарума, Л. Ернандес, Маркіньос, Шкріньяр, Хакімі, Вітінья, Угарте, Заїр-Емері, Мбаппе, Коло Муані, Дембеле

Мілан: Меньян, Т. Ернандес, Томорі, Тшау, Калюлю, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Пулішич