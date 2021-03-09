Неймовірний камбек Барселони чи легкий прохід ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 10 березня, ПСЖ на власному полі прийме Барселону у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Цей матч привертає чимало уваги до себе. Перш за все через результат першого матчу, коли Барселона вдома програла 1:4.

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Друга причина – камбек, який створила Барселона проти ПСЖ у 2017 році. Тоді "блаугранас" програли у першому матчі 4:0, але у матчі-відповіді перемогли 6:1. При цьому три голи було забито після 87-й хвилини, а Неймар оформив хет-трик. Саме після того він і перейшов з Барселони до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

От тільки цього разу Барселона зазнала поразки вдома. І тепер їй слід зіграти на виїзді проти ПСЖ. Правда Неймар за парижан не зіграє – він досі відновлюється після травми. Як і не зіграють Хуан Бернат та Мойзе Кін.

Але є втрати і в Барселоні. До Франції на гру не відправилися Піке та Араухо. Також не зіграють давно травмовані Коутіньо, Серхі Роберто та Фаті.

Прогноз Favbet

Попри це все, Барселона не є аутсайдером в цьому матчі. Шанси команд на позитивний результат зберігаються. Але от на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів вони майже мізерні.

На те, що ПСЖ переможе і в другому матчі, у Favbet приймають ставки з коефіцієнтом 2,37. На перемогу Барселони – 2,76. Нічия у матчі – 4,05.

Після першого матчу букмекери не приймають ставки на прохід ПСЖ у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Зате шанс Барселони отримав коефіцієнт аж 19.

Зважаючи, що зустрічаються дві атакуючі команди (а в Барселони ще й проблеми в захисті), то можна очікувати на чималу кількість голів. Тож варто звернути уваги на тотали – ТБ 2,5 – лише 1,43. натомість ТМ 2,5 – аж 2,83.

Окрім того, обидві команди володіють плеядою гравців, які можуть забити гол в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти на авторів голів. Так, гол Мбаппе у цьому матчі – 1,8, а Лео Мессі – 1,9. Голи Мауро Ікарді чи Антуана Грізманна – по 2,2. А на те, що Мбаппе знову оформить хет-трик – 13. Три голи в матчі у виконанні Мессі – 14.