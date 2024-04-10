Учень покарав вчителя: Барселона обіграла ПСЖ у вогняному чвертьфіналі Ліги чемпіонів – відео

У середу, 10 квітня, на стадіоні "Парк де Пренс" відбувся перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною. У поєдинку рівних суперників фортуна була на боці "блаугранас".

ПСЖ – Барселона 2:3

Гол: Дембеле, 48, Вітінья, 51 – Рафінья, 37, 62, Крістенсен, 77

Поєдинок в Парижі був центральним серед двох матчів, які відбулися 10 квітня. Особливої пікантності протистоянню додавав той факт, що наставник ПСЖ Луїс Енріке раніше тренував Барселону, пише 24 Канал.

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Трилер на "Парк де Пренс"

У першому таймі гості гостріше діяли за своїх візаві. Близькими до взяття воріт були Роберт Левандовський та Рафінья. Наполегливий бразилець досяг свого на 37-й хвилині зустрічі. Вінгер вдало зіграв на добиванні, відправивши м'яч під стійку.

Відео голу Рафіньї

Після перерви господарі поля зуміли перевернути все з ніг на голову. Спочатку Дембеле забив красень-гол, застукавши зненацька тер Штегена.

Відео голу Дембеле

Через три хвилини Вітінья закріпив успіх "парижан". Португальський хавбек холоднокровно скористався пасом Руїса.

Відео голу Вітіньї

Підопічні Луїса Енріке на 55-й хвилині могли зняти усі питання про переможця, але Баркола не скористався стовідсотковим моментом.

Барса відігралася на 62-й хвилині матчу. Рафінья вчергове продемонстрував свою майстерність та оформив дубль. У цьому голі варто відзначити пас-цукерку від Педрі.

Відео другого голу Рафіньї

"Парижани" одразу ж отримали шанс вийти вперед, але м'яч після удару Дембеле влучив у стійку. Футбольне правило спрацювало на 77-й хвилині. Після розіграшу кутового захисник "Барси" Крістенсен забив третій гол у ворота ПСЖ.

Відео голу Крістенсена

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Барселони над ПСЖ з рахунком 3:2. До речі, тренер "блаугранас" Хаві під час ігрової кар'єри виступав під керівництвом Луїса Енріке.

Переможець двобою визначиться у Барселоні 16 квітня, де суперники проведуть матч-відповідь.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Барселона