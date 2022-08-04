Тренер Джошуа відверто розповів, що надломило психологію Ентоні перед реваншем із Усиком
Джерело:talkSPORT
Ентоні Джошуа готується до реваншу проти Олександра Усика під керівництвом нового тренера. Роберт Гарсія розповів, що надломило психологію британця.
Гарсія: Мабуть, він думав, що це кінець кар'єри чи щось таке
47-річний американський наставник розповів про психологічний стан Ентоні Джошуа напередодні другої зустрічі з Олександром Усиком. Роберт Гарсія впевнений, що поразки проти Енді Руїса та українського боксера надломила психологію британця.
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На думку нового тренер Джошуа, після цих фіаско Ентоні міг роздумувати над закінченням кар'єри.
Багато боксерів після поразок можуть думати, що вони й уявити не могли, що програють. Як, мабуть, трапилося з Ентоні після Енді Руїса. Ці дві поразки від Руїса та Усика вплинули на Джошуа. Мабуть, він думав, що це кінець кар'єри чи щось таке,
– відповів тренер суперника Усика.
Гарсія розповів, що підготовка до реваншу проти Усика була змінена, як і психологічні моменти. Тому у другому поєдинку слід очікувати іншого та оновленого Джошуа.
"Але найважливіше, що вони вплинули на рішення боксера змінити підготовку. Нам потрібно було змінити цей настрій, ці думки, мовляв, можливо, я не настільки потужний для надважкої ваги. І перед боєм з Усиком ми багато що змінили – і в підготовці, і в психології", – сказав Гарсія.
Джошуа розпочав співпрацю з Гарсією після болючої поразки від Усика, яка була у вересні 2021 року.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Бій Усик – Джошуа 2 відбудеться 20 серпня у Джидді, Саудівської Аравії. Реванш прийматиме 40-тисячна арена.
- Ентоні спробує повернути собі втрачені титули.
- Після поєдинку Усик повернеться в Україну, яка продовжує страждати від російської агресії.
- Український боксер зробив презент усім землякам. Олександр за власні кошти викупив права на трансляцію свого реваншу з Джошуа.
- Усик не робив змін на тренерському містку. Олександр продовжує працювати з Анатолієм Ломаченком, батьком Василя Ломаченка.