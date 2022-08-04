Тренер Джошуа відверто розповів, що надломило психологію Ентоні перед реваншем із Усиком

Ентоні Джошуа готується до реваншу проти Олександра Усика під керівництвом нового тренера. Роберт Гарсія розповів, що надломило психологію британця.

Гарсія: Мабуть, він думав, що це кінець кар'єри чи щось таке

47-річний американський наставник розповів про психологічний стан Ентоні Джошуа напередодні другої зустрічі з Олександром Усиком. Роберт Гарсія впевнений, що поразки проти Енді Руїса та українського боксера надломила психологію британця.

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На думку нового тренер Джошуа, після цих фіаско Ентоні міг роздумувати над закінченням кар'єри.

Багато боксерів після поразок можуть думати, що вони й уявити не могли, що програють. Як, мабуть, трапилося з Ентоні після Енді Руїса. Ці дві поразки від Руїса та Усика вплинули на Джошуа. Мабуть, він думав, що це кінець кар'єри чи щось таке,

– відповів тренер суперника Усика.

Гарсія розповів, що підготовка до реваншу проти Усика була змінена, як і психологічні моменти. Тому у другому поєдинку слід очікувати іншого та оновленого Джошуа.

"Але найважливіше, що вони вплинули на рішення боксера змінити підготовку. Нам потрібно було змінити цей настрій, ці думки, мовляв, можливо, я не настільки потужний для надважкої ваги. І перед боєм з Усиком ми багато що змінили – і в підготовці, і в психології", – сказав Гарсія.

Джошуа розпочав співпрацю з Гарсією після болючої поразки від Усика, яка була у вересні 2021 року.

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