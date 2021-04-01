Провальний старт: чи є в України шанси вийти на чемпіонат світу з футболу 2022

Збірна України з футболу не надто вдало стартувала у відборі на чемпіонат світу. Після нічиї з чинними чемпіонами світу французами, ми не змогли вдома обіграти Фінляндію та Казахстан. А це вплинуло на нашу позицію в групі та шанси вийти на Мундіаль.

Під час жеребкування Україна була у другому кошику. З першого кошика нам в суперники випала збірна Франції. І саме французи є головними фаворитами на вихід з групи з першого місця. Адже лише воно дає право на пряму путівку на чемпіонат світу.

Варте уваги Фото дня: емоційна реакція Миколенка на помилку в матчі проти Фінляндії

Експерти ж вбачали Україну головним претендентом на друге місце, яке дає право виступити у плей-офф. В боротьбі за другу сходинку нашими конкурентами є збірні Боснії та Герцеговини та Фінляндії.

Хоча після першого матчу відбору шанси України поборотися навіть за перше місце зросли. Адже ми на виїзді зіграли в результативну нічию з французами 1:1. І був шанс повторити успіх відбору на Євро-2020, коли ми в першому матчі зіграли внічию з португальцями, а згодом обіграли й решту конкурентів, посівши перше місце. Схожість ситуації полягала в тому, шо у відборі на Євро-2020 ми зіграли внічию з чинними чемпіонами Європи, а у відборі на Мундіаль – чинних чемпіонів світу.

Та на цьому схожість закінчилася, після чого на нас чекали важкі будні. І подальші результати змусили нас дивитися на шанси збірної України менш оптимістично:

ми зіграли внічию вдома з Фінляндією, пропустивши гол на 89-й хвилині з пенальті. І втратили на наступний матч Віталія Миколенка, який отримав червону картку.

у матчі з Казахстаном збірна України завдала майже три десятки ударів. Але забила лише один раз. Казахи лише двічі пробили у площину воріт, але забили. Матч закінчився внічию 1:1.

От і виходить, що у трьох стартових турах відбору Україна тричі зіграла внічию 1:1. Та якщо такий результат у гостьовому матчі проти Франції є прийнятний, то втрата очок у матчах проти Фінляндії та Казахстану змушує задуматися над перспективами цієї команди.

Поки збірна України посідає друге місце у турнірній таблиці. Але відставання від Франції складає вже чотири очки. А залишилося зіграти лише п'ять матчів. А решта команд посідають нижчі місця, бо зіграли лише по два матчі, у той час як українці – три.



Турнірна таблиця у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація УАФ

Такі результати значно похитнули шанси збірної України стати переможцем. Франція лише закріпила свій статус фаворита. У букмекерській компанії Favbet саме французів бачать переможцем групи – коефіцієнт 1,1 на такий підсумок відбору.

Щодо України, то ми й надалі другі – коефіцієнт 7,5 для тих, хто вірить в успіх "синьо-жовтих". На фоні цього шанс Фінляндії чи Боснії та Герцеговини посісти перше місце виглядають ще менш ймовірними – коефіцієнти 20 та 25 відповідно. Казахстан, попри нічию у матчі з Україною, і далі вважається аутсайдером – коефіцієнт 300 на їх перемогу в групі.

Але шанс потрапити на ЧС-2022 попри такий невдалий старт в України все одно є. Адже можна посісти друге місце та вийти з групи в плей-офф. І такий підсумок відбору для України є більш реальним – коефіцієнт 1,5 на вихід з групи. Для тих, хто не вірить у нашу команду – коефіцієнт 2,5 на те, що Україна не посяде одне з перших двох місць.



Шанси збірної України посісти перше місце та вийти з групи / Ілюстрація Favbet

Тепер у збірної України буде перерва до травня. Саме тоді наша команда збереться знову. І спочатку зіграє три спаринги у підготовці до Євро-2020 – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. А далі буде чемпіонат Європи, де на нас як мінімум очікуватимуть матчі проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. А далі все залежатиме від результатів цих матчів – чи вийде Україна в плей-офф.

Відбір же на чемпіонат світу продовжиться у вересні – гостьовим матчем проти Казахстану та домашньою грою з Францією. У жовтні на нас очікуватиме виїзд до Фінляндії та домашня гра з Боснією та Герцеговиною. З цією збірною ми й закінчимо відбір виїздним поєдинком в листопаді.



Календар матчів відбору на ЧС-2022 для збірної України / Ілюстрація 24 каналу