Саладуха: Ми спортивною спільнотою об’єдналися з перших днів війни

Колишня легкоатлетка розповіла про об'єднання української спортивної спільноти з перших днів повномасштабної війни. У атлетів навіть є окремий чат.

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"Для українського спорту сьогодні важлива єдність, як і для всього українського народу. Ми всі розуміємо, що у нас єдиний ворог – Росія. І ми повинні працювати заради єдиної мети – для нашої спільної перемоги.

Ми спортивною спільнотою об’єдналися з перших днів війни і почали потужним спортивним фронтом працювати на те, щоб просто витиснути російських і білоруських спортсменів зі світу спорту.

Адже ми всі розуміємо, що спорт це про мир, а тим, хто коїть такі агресивні злочини, не місце в нашому олімпійському русі. Тих, хто порушив хартію миру, треба просто прибирати. У нас є навіть чат "Спортивний опір", ми всі разом робили відеозвернення до олімпійського і паралімпійського комітетів, щоб російських спортсменів не допускали до змагань. Нас почули", – зазначила колишня спортсменка.

"Адекватних російських спортсменів дуже мало"

Народна депутатка наголосила, що повернення Росії до світового спорту можливе лише у разі припинення війни та повного відшкодування усіх збитків, яких завдала російська армія.

Поки не завершиться війна, поки Росія не відшкодує нам усі збитки, їм не місце у спортивній спільноті. Тих, хто коїть такі злочини, треба виключати довічно. Адекватних російських спортсменів дуже мало. Є одиниці, які висловились публічно, і вони розуміють, що за це можуть отримати покарання,

– заявила Саладуха.

Колишня легкоатлетка пригадала цікавий випадок під час чемпіонату Європи у Белграді.

"Поодинокі випадки були шляхом смс – тримайтесь, ми з вами, але ми не можемо… Хоча якщо 20-30 тисяч людей вийде на площу і скаже "Ні війні в Україні!", то всіх не пересаджають. Що стосується інших спортсменів, то я всім хочу подякувати, особливо полякам.

Ми бачили на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, як їм у Белграді не дозволяли виносити українські стрічки, але вони в кишенях їх виносили і вдягали на волосся й на руки, показуючи свою солідарність.

І багато спортсменів з інших країн просто завалювали чат і писали: наш дім це ваш дім, ми будемо завжди з вами, ми вас підтримуємо. Я навіть знаю випадки, як колишні суперниці запрошували до себе додому, і деякі наші спортсменки перебувають зараз у них", – розповіла депутатка.

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