Американський спорт знову може повністю зупинитися, але на цей раз не через пандемії коронавірусу, а через поліцейське свавілля щодо темношкірих.

Поліцейські міста Кеноша кілька разів вистрілили в спину 29-річному афроамериканцю Джейкобу Блейку, коли він сідав у автомобіль після того, як намагався розняти двох посварених жінок, пише 24 канал.

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Відео стрільби у Блейка

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Бойкот спортсменів

Першими про свій бойкот заявили в NBA. "Мілуокі", що базуються в штаті Вісконсін, вирішили не виходити на матч проти "Орландо". Далі їх підтримали й інші команди, які повинні були проводити свої зустрічі в цей ігровий день.

NBA через бойкот прийняла рішення відкласти всі матчі плей-офф, призначені на середу, 26 серпня. Найближчим часом керівництво ліги проведе нараду у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Гравці клубів NBA виходили на матчі плей-офф в майках з написом Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), цей напис також нанесено на паркет.

Баскетболістів з NBA підтримало керівництво бейсбольної ліги MLS. Згодом акцію підтримала тенісистка Наомі Осака, яка виходила на протести з вимогою справедливості в розслідуванні справи Джорджа Флойда, так що і в цей раз вона не могла залишитися осторонь.

Японка відмовилася виходити на півфінал турніру в Нью-Йорку, який заради проведення було перенесено з Цинциннаті.