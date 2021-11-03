"Просто огидно": у Польщі відбулися поєдинки MMA між чоловіком та жінкою – відео

У Польщі організатори турніру ММА вирішили перевірити, хто ж сильніший – чоловіки чи жінки, та влаштували два міжгендерні поєдинки. Експеримент можна назвати провальним.

В результаті в міжгендерних поєдинках чоловіки перемогли нокаутом. Ця подія викликала шквал критики у соцмережах.

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У першому бою Петро Лісовськи на прізвисько Mua Boy легко розправився з Улою Секач. Він провів тейкдаун та добив суперницю в граунд-енд-паунді. Судді довелося зупинити побиття.

В іншому бою Міхал Пшибілович знищив Вікторію Домжальську, перемігши вже у першому раунді за рахунок ударів у стійці.

Фанати ММА у соцмережах жорстко розкритикували такі турніри, залишивши гнівні повідомлення типу: "Просто огидно", "Що далі? Бійки інвалідів?", "Польща загине, якщо чоловіки так низько падають, щоб битися з жінками, і пишаються перемогою в цьому цирку!"

Відео боїв

Трансгендерні бої