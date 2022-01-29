Прощання з Володимиром Вірчисом відбудеться в неділю, 30 січня, о 11:30 на Байковому кладовищі в Києві (вул. Байкова, 16). Ця інформація опублікована на сторінці боксера у фейсбук, а також на сторінці Федерації боксу України.

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Тіло Вірчиса знайшли на підземній парковці в Києві вночі 28 січня. Ввечері перед тим він вийшов з дому. На ранок дружина заявила в поліцію про його зникнення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".

В день перед смертю Вірчис приходив на судове засідання у справі Катерини Гандзюк. Там він зустрівся з підозрюваним Владиславом Мангером. Вони були знайомі. Вірчис вимагав віддати борг.

Про заборгованість Мангера перед Вірчисом підтвердив і адвокат загиблого. Мова може йти про суму у 500 – 800 тисяч доларів. Вірчис зароблені в боксі гроші вклав в агрофірму. Відтак справу можуть перекваліфікувати у "доведення до самогубства".

У Вірчиса залишилася дружина Ірина та донька Аміна.