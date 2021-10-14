Промоутер Усика заговорив про розподіл гонорарів у реванші з Джошуа
Джерело:Трібуна
Наступний бій Олександра Усика – реванш із Ентоні Джошуа. Промоутер українського боксера Олександр Красюк заговорив про гонорари.
Гроші будуть порівну
Олександр Усик має можливість вдруге поспіль перемогти Ентоні Джошуа. Цього разу багато фанатів чекатиме на нокаут від українця.
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Промоутер українського боксера Олександр Красюк запевнив, що гонорар за другий поєдинок буде поділений порівну.
Переговорний процес вже не буде проходити. Ми про все домовилися ще тоді – 50 на 50,
– зазначив промоутер.
Джошуа не втратив можливість активувати опцію реваншу. Цікаво, що такий шанс був лише у випадку поразки британця. Що і сталось. Якщо поразки б зазнав українець, то в Усика не було б можливості взяти у суперника реванш. Такими були умови контракту бою.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Наразі невідомо, де саме відбудеться реванш. Команда Олександра хоче провести бій на очах українських фанатів. Джошуа не проти провести реванш у Києві.
- Перший поєдинок між боксерами завершився перемогою Усика за одноголосним рішенням суддів.
- На пресконференції в Україні Красюк із посмішкою на обличчі розповів, що після підписання угоди першого бою Усик зрадів, що зможе побити Ентоні двічі, мило назвавши британця Антохою.
- Британський боксер ще на ринзі сказав Олександру, що тепер знає, як завдати поразки українцю.
- Усик спробує нокаутувати Джошуа та захистити свої чемпіонські пояси, які відібрав в Ентоні. Нагадаємо, що у першому поєдинку в 12-му раунді українець ледь не поклав суперника на канвас. Ще декілька б секунд й Усик нокаутував Ентоні.