Промоутер Усика заговорив про розподіл гонорарів у реванші з Джошуа

Наступний бій Олександра Усика – реванш із Ентоні Джошуа. Промоутер українського боксера Олександр Красюк заговорив про гонорари.

Гроші будуть порівну

Олександр Усик має можливість вдруге поспіль перемогти Ентоні Джошуа. Цього разу багато фанатів чекатиме на нокаут від українця.

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Промоутер українського боксера Олександр Красюк запевнив, що гонорар за другий поєдинок буде поділений порівну.

Переговорний процес вже не буде проходити. Ми про все домовилися ще тоді – 50 на 50,

– зазначив промоутер.

Джошуа не втратив можливість активувати опцію реваншу. Цікаво, що такий шанс був лише у випадку поразки британця. Що і сталось. Якщо поразки б зазнав українець, то в Усика не було б можливості взяти у суперника реванш. Такими були умови контракту бою.

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