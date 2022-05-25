Красюк: Володимир своєї цілі поставленої доб’ється, так з досвіду склалося

На жаль, росіян та білорусів поки що не відсторонили від світового боксу. Вони виступають у статусі нейтральних атлетів, тобто без гімну та прапора.

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Промоутер Олександра Усика впевнений, що колишньому боксеру Володимиру Кличку вдасться відсторонити росіян від боксу.

Те, що Бівол побився, не означає, що важелі не працюють. Володимир Кличко – людина, для якої перепони на шляху не є чимось серйозним. Якщо він поставив собі певну мету, він точно цієї мети досягне. Він чітко аргументує свою позицію,

– сказав Красюк.

Фахівець пояснив, чому росіяни мають бути дискваліфіковані від міжнародних виступів.

"Головні аргументи проти – ці боксери не мають жодного стосунку до війни, до політичного життя, чому вони мають страждати… Тут відповідь однозначна – все населення України майже не має стосунку ані до політичного життя, але на жаль має відношення до війни і чомусь має страждати. І багато хто вже помер, багато хто страждає, травмований. Тому є певний раціоналізм у такій позиції.

І тому я вважаю, що Володимир своєї цілі поставленої доб’ється, так з досвіду склалося", – заявив промоутер.

Громадянська позиція Кличка-молодшого